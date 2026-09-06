Il comunicato del club: "La società si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva"
D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"
Non si è fatta attendere la risposta dell'Atalanta al comunicato della Roma sulla vicenda dell'aggressione verbale da parte di Luca Percassi nei confronti del ds D'Amico. Di seguito la nota del club nerazzurro: "Atalanta BC respinge con fermezza le valutazioni espresse da AS Roma nei confronti del proprio Amministratore Delegato Luca Percassi. Il Club, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche, si dichiara assolutamente disponibile fin da subito a sottoporsi a ogni necessario confronto con gli organi della giustizia sportiva, al fine di verificare le circostanze richiamate". Ora la palla passa alla Giustizia Sportiva, ma secondo varie testimonianze l'AD dell'Atalanta ha insultato a più riprese il direttore sportivo della Roma.
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