Esultanza sfrenata, gioia incontenibile e quella corsa verso la Curva Sud. Per un attimo, l’Olimpico è tornato indietro nel tempo. Settembre 2021. Roma-Sassuolo. El Shaarawy segna al 91’ e Mourinho perde la testa di gioia. Parte di corsa verso la Sud, va a prendersi l’abbraccio dei suoi tifosi. Una di quelle immagini che sono rimaste nella memoria di questo ambiente. Ieri è sembrato di rivedere qualcosa di simile. Non per il gioco, non per le situazioni di campo. Per le emozioni. Quelle che Mou sapeva regalare alla Roma e che, oggi, Gasperini sta facendo tornare a vivere. Al gol di Soulé, Gasp è esploso.

Non ci ha pensato due volte: ha iniziato a correre verso la Curva Sud, trascinato da una gioia impossibile da contenere. Sembrava pronto a raggiungere la pista d’atletica e andare a festeggiare insieme all’Olimpico. Poi lo stop. Un collaboratore lo ha letteralmente placcato prima che potesse arrivare a bordo campo. Non per spegnere la festa. Anzi. Per evitare guai. Gasp era già ammonito. Quella corsa verso la Sud avrebbe potuto costargli il secondo giallo e, di conseguenza, la squalifica per la delicata trasferta di Torino. Meglio fermarsi. Anche se la voglia di festeggiare era enorme. Perché la Roma ha ritrovato le emozioni. E Gasp, almeno questa volta, dovrà tenersi dentro quella corsa. La Sud può aspettare. Magari non per molto.