La squadra di Alvini sblocca il match al 25' con Cichella e poi va a valanga sugli uomini di Di Francesco
Mora Capoccia: ci voleva solo pazienza
Il Frosinone continua a stupire, divertire e volare anche in classifica. Nel primo posticipo di questo turno infrasettimanale, la squadra di Alvini domina nel punteggio il Lecce di Eusebio Di Francesco, vincendo addirittura 5-1. Primo tempo incerto fino al 25', quando a sbloccarlo è Cichella, poi a segno vanno anche Calò, Raimondo e due volte Birligea. All'82' il gol della bandiera di Monteiro per i pugliesi. Il Frosinone si conferma in zona Europa con 17 punti in classifica, 4 in meno della Roma.
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