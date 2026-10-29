L'esterno della Roma ha celebrato la chiamata in nazionale con una vera e propria dichiarazione d'amore

Redazione
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Wesley, stretching e recupero anche a casa: "Concentrati su ciò che conta davvero"

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Wesley torna tra i convocati del Brasile. Dopo il Mondiale e i primi impegni della nuova stagione saltati per infortunio, l'esterno brasiliano della Roma punta a essere in campo con la maglia verdeoro. Ancelotti lo ha chiamato nuovamente per le partite contro Giappone e Singapore in programma il 14 e il 17 novembre. E il classe 2003 ha esultato sui social con una vera e propria dichiarazione d'amore: "Che i nuovi venti portino nuovi capitoli, nuove conquiste e ancora più motivi per essere grati. Un'altra chiamata. Lo stesso orgoglio. Lo stesso desiderio. Ti amo, mio Brasile".

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