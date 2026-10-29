Non è sicuramente un segreto che Gasperini riesca a trasformare in oro quasi tutto quello che tocca. Tanti, anzi tantissimi i giocatori sotto la sua guida si sono rivalutati e l'ultimo è Nahuel Molina. L'argentino - arrivato ad agosto dopo la finale del Mondiale - ci ha messo un po' a rimettersi in carreggiata ma pian piano sta diventato un punto fermo della Roma. A Napoli il suo ingresso in campo ha cambiato la partita, martedì ha messo a referto l'assist per Lulli mentre con l'Inter aveva servito un passaggio vincente a Koné. Una settimana fa ha trovato il primo gol con la maglia giallorossa. Nelle ultime sei partite tra campionato e coppa ha partecipato già a tre reti. Numeri incredibili rispetto al suo 2026 a Madrid passato tra luci e ombre. Nella prima parte dell'anno con la maglia dell'Atletico ha messo a referto due gol e due assist in ventisette partite. Nella Capitale nel giro di poche settimane ha già praticamente raggiunto quei numeri. E sabato sfiderà il suo passato. L'Udinese è la squadra che gli ha spalancato le porte dell'Europa.