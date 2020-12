Serie A, il Benevento ferma la Lazio (1-1): Schiattarella risponde a Immobile

La Lazio stecca la seconda di fila. Dopo la sconfitta contro il Verona all’Olimpico, la squadra di Inzaghi non va oltre l’1-1 contro il Benevento. Nella sfida tra i fratelli Inzaghi succede tutto nel primo tempo: al 23′ Luis Alberto colpisce il palo, ma è solo l’antipasto del vantaggio. Due minuti dopo Milinkovic-Savic crossa in area e Ciro Immobile è bravissimo ad anticipare i difensori di casa e in girata a battere Montipò. Al 45′ però la doccia fredda: con Schiattarella che trova l’angolo e batte Reina. Nel secondo tempo succede poco fino all’83’, con l’inserimento di Milinkovic che per poco non trova il 2-1 di testa. Al 90′ invece salva tutto Reina sul destro di Di Serio. Nel finale espulso Schiattarella. La Lazio sale a 18 punti, a meno tre dalla Roma (che giovedì gioca col Torino).