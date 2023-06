Serie A, il 5 luglio la presentazione del calendario 2023/24

Mercoledì 5 luglio ore 12:00: il momento in cui verrà rivelato il calendario del prossimo campionato di Serie A. Questo quanto indicato da un tweet dell'account ufficiale della Lega, che prossimamente renderà pubblici anche i criteri con i quali verrano organizzate le varie giornate, in termini di big match e derby, ma non ci dovrebbero essere comunque modifiche particolari rispetto agli anni passati, con il mantenimento del cosiddetto "calendario asimmetrico" Il programma, condotto da Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma Dazn e sul canale Youtube della Lega Serie A. La prima giornata si giocherà in casa per gli uomini di Mourinho, dopo la trasferta di Salerno che aveva inaugurato il campionato scorso.