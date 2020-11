Serie A, Ibrahimovic salva il Milan al 93′: col Verona finisce 2-2

Da 0-2 a 2-2. A San Siro, nel posticipo della 7° giornata di Serie A, il Verona sfiora il colpaccio ma viene raggiunto nel recupero dal Milan, mai così vicino alla prima sconfitta in campionato in otto mesi. L’Hellas passa in vantaggio al 6′ con Barak e raddoppia al 19′ con il tiro di Zaccagni deviato da Calabria (la Lega assegnerà l’autogol al terzino rossonero). Il Milan reagisce e torna in partita grazie all’autorete di Magnani, che al 27′ mette il pallone nella propria porta nel tentativo di anticipare Kessié, il quale tocca la sfera, ma in maniera meno determinante rispetto al difensore gialloblù. Nella ripresa la formazione di Pioli le tenta tutte per arrivare al pareggio: prima Ibrahimovic sbaglia un rigore calciando alto (66′), poi Calabria segna (89′) ma l’arbitro annulla dopo un consulto al Var per un precedente tocco di mano dello stesso svedese. Che al 93′, con un colpo di testa, evita la sconfitta dei suoi. Il Milan rimane primo in classifica a quota 17 punti. Dietro i rossoneri il Sassuolo a 15, poi Roma e Napoli a 14. Il Verona, beffato, è a 12.