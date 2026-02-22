Serie A, Genoa-Torino 3-0: De Rossi aggancia i granata. Baroni sempre più giù

Il Genoa di Daniele De Rossi compie un balzo importante nel suo campionato, battendo nettamente una diretta concorrente per la salvezza come il Torino. A 'Marassi' finisce addirittura 3-0 per i rossoblù, che già nel primo tempo chiudono la pratica: i gol di Norton-Cuffy ed Ekuban mettono la gara totalmente in discesa, con il rosso in chiusura di frazione a Ilkhan che indirizza ulteriormente il risultato. Nella ripresa ricama Messias per il 3-0 finale. Genoa a quota 27, +6 sulla Fiorentina che deve ancora giocare e a pari punti proprio con la squadra di Baroni sempre più in difficoltà.
