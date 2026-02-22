Forzaroma.info
Serie A, Genoa-Torino 3-0: De Rossi aggancia i granata. Baroni sempre più giù

Il Grifone vince lo scontro diretto chiudendo la gara già nel primo tempo. La squadra di Baroni in enorme difficoltà, in 10 per tutta la ripresa
Il Genoa di Daniele De Rossi compie un balzo importante nel suo campionato, battendo nettamente una diretta concorrente per la salvezza come il Torino. A 'Marassi' finisce addirittura 3-0 per i rossoblù, che già nel primo tempo chiudono la pratica: i gol di Norton-Cuffy ed Ekuban mettono la gara totalmente in discesa, con il rosso in chiusura di frazione a Ilkhan che indirizza ulteriormente il risultato. Nella ripresa ricama Messias per il 3-0 finale. Genoa a quota 27, +6 sulla Fiorentina che deve ancora giocare e a pari punti proprio con la squadra di Baroni sempre più in difficoltà.

