Serie A, Genoa-Sassuolo 2-1: decide Ekuban nel finale. De Rossi a +9 sul Lecce

Altra vittoria importantissima per il Genoa che a Marassi supera anche il Sassuolo. La squadra di De Rossi parte forte e al 18' trova il vantaggio con la perla del solito Ruslan Malinovskyi. All'intervallo è 1-0 per i padroni di casa, ma nel tunnel succede di tutto: Ellertsson e Berardi vengono espulsi per una rissa e la seconda frazione riparte in 10 contro 10. Gli ospiti trovano il pareggio con Ismael Koné, reattivo nello sfruttare una respinta così e così di Bijlow al 57'. Nel finale il Genoa ci crede e ritrova il vantaggio: palla di Messias per Ekuban che deve solo spingerla in rete. La squadra di De Rossi va di nuovo avanti all'84' e vince salendo a quota 36 punti, a +9 sul Lecce terzultimo.