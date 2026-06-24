Quattro rinforzi, a partire da Mason Greenwood, più un quinto acquisto legato all'eventuale partenza di Manu Koné entro giugno in ottica Settlement Agreement. Gian Piero Gasperini ha consegnato ieri la sua lista di rinforzi al ds Tony D'Amico e al vicepresidente Ryan Friedkin, prima di tornare in vacanza. L'attaccante dell'Olympique Marsiglia e il padre-agente hanno avuto più colloqui col tecnico. E Mason ha rassicurato la Roma dandole la precedenza. A sinistra, divenuto inarrivabile Crysencio Summerville (stipendio da 6,5 milioni), il club potrebbe virare su Mathys Tel. Ma nel piano di Gasp - scrive Alessio D'Urso su La Gazzetta dello Sport - ci sono anche altri tre ruoli da coprire. Il primo riguarda l'esterno basso. L'argentino Nahuel Molina dell'Atletico Madrid è il preferito. Il secondo, un difensore abile sul centro-sinistra: un vice di Mario Hermoso. Potrebbe essere invece una necessità immediata l'ingaggio di un mediano nel caso in cui Koné dovesse invece partire a stretto giro. L'eventuale sostituto di Koné potrebbe essere Lamine Camara del Monaco, obiettivo più concreto del costosissimo Ayyoub Bouaddi del Lilla. Discorso analogo a quello di Koné, inoltre, per livoriano Evan Ndicka: nel caso dovesse essere lui il giocatore da sacrificare in questi giorni per le esigenze di bilancio il sostituito sarebbe Leo Ostigard del Genoa. Nei prossimi giorni verrà definito l'assetto apicale del vivaio con l'incarico ufficiale a Massimo Margiotta nel ruolo di responsabile del settore giovanile.