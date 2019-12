Serie A, Genoa-Sampdoria 0-1: Gabbiadini decide il derby

Il sabato di Serie A si chiude con il derby della lanterna. Finisce 1-0 per la Sampdoria e le emozioni arrivano tutte nel finale con la rete di Gabbiadini che regala una vittoria importante alla squadra di Ranieri che si porta a 15 punti uscendo dalla zona retrocessione nonostante la vittoria del Brescia di questo pomeriggio. Continua invece la crisi degli uomini di Motta che restano penultimi in classifica con due punti in più della Spal domani ospite della Roma all’Olimpico.