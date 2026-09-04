Genoa e Como sono scese in campo nell'anticipo del venerdì sera che inaugura la terza giornata del campionato di Serie A. Al Ferraris sono inaspettatamente i padroni di casa a passare in vantaggio al 19': lancio di Baldanzi per Colombo che serve al centro Osmajic il quale, di prima, batte Butez e fa esplodere la tifoseria rossoblù. La gioia, però, dura appena 6': al 25', infatti, Baturina fa partire una conclusione potente da fuori area che non lascia scampo a Bijlow. E alla mezz'ora la rimonta è già completata: cross allontanato da Ostigard, la sfera finisce in zona Diao che al volo fulmina il portiere di casa e fa 1-2. Ai lariani non basta e, al 40', arriva anche il tris, firmato dal solito Nico Paz. Nella ripresa sono sempre i biancoblu a essere pericolosi e, al 78', Diao firma il poker sfruttando al meglio l'assist di Kean. Il Genoa di De Rossi fa registrare la terza sconfitta in altrettante gare di campionato e resta dunque a quota 0 in classifica. Il Como di Fabregas, invece, colleziona il secondo successo di fila dopo il pari all'esordio e balza momentaneamente in vetta con 7 punti.