Nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube Fabrizio Romano ha approfondito alcuni dei rumors delle ultime settimane di mercato. Per quanto riguarda Manu Koné, l'esperto di calciomercato ha affermato come il Chelsea avesse sì effettuato un sondaggio nell'ultima notte di mercato ma anche come il reale obiettivo dei Blues fosse sempre stato Camara. Una versione confermata poi recentemente anche dal ds D'Amico e dal tecnico Gasperini, che avevano blindato il centrocampista francese nella Capitale. L'obiettivo del club giallorosso infatti in estate era sempre stato quello di non voler cedere i suoi prezzi più pregiati. E alla fine così è andata. Fronte Bynoe-Gittes, Romano ha spiegato come il Chelsea non avesse mai aperto al prestito, alzando un muro per il possibile trasferimento dell'ala classe 2004. Il club inglese avrebbe valutato solamente un'uscita a titolo definitivo a 70-80 milioni, garanzia che la Roma non ha mai approfondito continuando a proporre prestiti.