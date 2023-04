Serie A, Fiorentina-Sampdoria 5-0: cinquina viola, i blucerchiati affondano

Al Franchi la Fiorentina batte la Sampdoria 5-0. Il risultato si sblocca nel secondo minuto di recupero con un grande gol di Castrovilli su assist perfetto di Biraghi, che porta in vantaggio i padroni di casa. nella ripresa il raddoppio dei viola porta la firma didi Dodo. Al 66', poi, la Fiorentina dilaga e la Sampdoria affonda. segna Duncan in contropiede. Dieci minuti dopo Kouame cala il poker, al termine di lunga fuga solitaria dopo l'assist filtrante di Amrabat. Poi all'88' Terzic segna il quinto gol per la Fiorentina. Grazie a questa vittoria la squadra di Italiano si porta all'ottavo posto in classifica con 45 punti, mentre la Sampdoria resta fanalino di coda con 17 punti.