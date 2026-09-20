Totti, Candela e la contestazione a Trigoria: "Per colpa sua mi hanno sfondato la macchina"

Il Napoli non riesce a dare continuità. Dopo l'ottima vittoria contro il Bologna, i campani sbattono contro la Fiorentina e non riescono ad andare oltre l'1-1. La squadra di Allegri comincia bene e trova il gol con una schema da angolo: la battuta di Politano sorprende la difesa avversaria e lo scozzese al volo batte De Gea. Il secondo tempo comincia con un'altra musica: la Fiorentina attacca, il Napoli si difende. Il pari arriva al 60esimo: Jimenez, con una gran botta col sinistro, supera Milinkovic e insacca in rete. La viola prova a vincerla, ma gli azzurri resistono: finisce così al Franchi. Allegri raggiunge quota 7 punti, a meno 6 dalla Roma di Gasperini