Il rammarico c'è. Ma anche la consapevolezza di potersela giocare con tutti. La Roma, contro l'Inter, ha dimostrato di essere una big. Letteralmente. Non solo per il nome, ma anche per la qualità mostrata in campo. I giallorossi hanno dato spettacolo e per un tempo e mezzo hanno messo alle corde i nerazzurri. Che, a loro volta, hanno mostrato il motivo per cui sono la squadra da battere. Il 2-2 ha lasciato un punto a entrambi i club. Che ora potranno guardare - almeno per tre settimane - tutti dall'alto verso il basso. E con questo risultato, Gasperini si è portato a quota 13 punti: nessuno ha fatto come lui negli ultimi 7 anni giallorossi.

Gasp si è messo davanti a tutti: a Mou, Fonseca e alla coppia De Rossi-Juric. Prima condivideva questo mini primato dopo cinque giornate con il tecnico portoghese. Ora non ha più rivali. Il piemontese sta guidando questo gruppo verso una consapevolezza che, forse, nemmeno la Roma pensava di poter raggiungere. Il pari contro l'Inter lo dimostra. Perché una cosa è vincere. Un'altra è guardare negli occhi una delle squadre più forti del campionato, metterla in difficoltà e uscire dal campo sapendo di poter stare lì. Ora la sosta. Con un po' di rammarico, certo. Ma anche con una certezza in più: questa Roma può giocarsela con tutti.