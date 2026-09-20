Ieri l'ex Bologna ha vissuto da spettatore la battaglia dell'Olimpico
Castro osservato speciale: colloquio con il match analyst di Gasp prima del debutto
Il riposo del guerriero, si dice. Ma c'è chi il riposo proprio non lo concepisce. Dopo la battaglia dell'Olimpico, Gasperini ha dato una domenica libera ai suoi: si torna al lavoro lunedì. Tutti a casa, tutti a staccare la spina. Tutti tranne uno. Castro non ne vuole sapere. Ha sfruttato il sole domenicale di Roma per allenarsi comunque, con i pesi e a corpo libero, come documentato dal suo preparatore Guido Viggiano. Un modo per continuare a lavorare sul suo obiettivo: guadagnarsi un posto in questa squadra. Ieri l'ha guardata dalla panchina, la battaglia dell'Olimpico. Gasperini ha scelto altre soluzioni per l'attacco. Nulla di allarmante: lo spazio per l'argentino arriverà. Ma intanto lui un messaggio lo manda comunque. Non stacca mai. Nemmeno quando potrebbe.
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