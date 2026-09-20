Il riposo del guerriero, si dice. Ma c'è chi il riposo proprio non lo concepisce. Dopo la battaglia dell'Olimpico, Gasperini ha dato una domenica libera ai suoi: si torna al lavoro lunedì. Tutti a casa, tutti a staccare la spina. Tutti tranne uno. Castro non ne vuole sapere. Ha sfruttato il sole domenicale di Roma per allenarsi comunque, con i pesi e a corpo libero, come documentato dal suo preparatore Guido Viggiano. Un modo per continuare a lavorare sul suo obiettivo: guadagnarsi un posto in questa squadra. Ieri l'ha guardata dalla panchina, la battaglia dell'Olimpico. Gasperini ha scelto altre soluzioni per l'attacco. Nulla di allarmante: lo spazio per l'argentino arriverà. Ma intanto lui un messaggio lo manda comunque. Non stacca mai. Nemmeno quando potrebbe.