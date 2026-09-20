Niente Brasile per Wesley. L'esterno della Roma, titolare ieri sera nel big match contro l'Inter e in campo per tutti e 90 i minuti, è stato escluso dai convocati da parte del ct Ancelotti a causa di un infortunio. Ad annunciarlo nella notte - senza però specificare tipologia o entità dello stop - è stata la stessa federcalcio brasiliana con un comunicato ufficiale con cui ha reso nota la chiamata di Vanderson del Monaco al suo posto. Per l'ex Flamengo si tratta di un risentimento muscolare alla coscia destra. In settimana era invece arrivata la convocazione da parte di Ancelotti. Un altro forfait quindi per Wesley, che già in queste settimane ha dovuto combattere con qualche noia fisica. In estate la tegola con l'infortunio importante che lo ha costretto a saltare il Mondiale mentre ora dovrà rinunciare alle amichevoli contro Australia (due volte) e India.