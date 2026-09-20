La Roma esce dall'Olimpico non senza qualche rammarico dopo il primo tempo pazzesco giocato contro l'Inter e i due gol di vantaggio. Per lo sviluppo della partita, come ammesso anche da Soulé, un po' di delusione nello spogliatoio ieri c'è stata ma è stato lo stesso Gasperini a ritirarlo su. Perché la prestazione giallorossa resta di alto livello, trascinata anche e soprattutto da un Manu Koné in formato 'mostro'. Una firma a caratteri cubitali con la doppietta che fa sognare la Roma per almeno 75 minuti, poco prima del pareggio di Lautaro Martinez. A impressionare, però, è stata soprattutto la personalità, lo strapotere, anche la qualità, con cui ha dominato la partita fino al cambio, una scelta di Gasperini perché non ha ancora i 90 minuti. Proprio contro l'Inter che da mesi sta provando a strapparlo alla Roma. Senza riuscirci. E dall'inizio dell'anno sembra migliorata parecchio anche la proprietà di palleggio di Koné, la qualità e la lucidità con cui gioca il pallone, caratteristica che gli è sempre mancata. Ieri è stato il terzo giocatore più pressato dall'Inter, alle spalle di Malen e praticamente al pari di Dybala, con il 61,37% in una statistica che misura quanto il portatore di palla è pressato dalla squadra avversaria. Un numero che dipende dalla velocità, dalla direzione di corsa e dalla distanza del giocatore avversario rispetto all’avversario che si trova a minore distanza. Questo perchè Koné è finalmente nel vivo del gioco, avendo acquisito più rapidità e pulizia, oltre che precisione anche negli ultimi 20 metri. E questo permette a tutti, Cristante compreso, di gestirsi meglio ed essere più lucidi. Un salto di qualità, uno scatto che può essere decisivo per lui e per la Roma.

Koné manda in visibilio la Francia: "Impressionante". Zidane gongola

Al settimo cieloi romanisti, ma anchestaràdopo averlo confermato nelle sue prime convocazioni da ct della Francia. Il nuovo allenatore Bleus lo aspetta a braccia aperte ae con lui i tifosi transalpini che sui social si stanno ancora stropicciando gli occhi: ". Come gioca a calcio!", "Credo che Manu Koné voglia mostrare chi è il, "Nessuno ne parla abbastanza, ma sta tirando fuori una"È"Mamma mia che sta diventando! Sembra che ci sia solo lui in campo", "Fenomenale, personalità impressionante, modalitàOltre ai tifosi, anche i media francesi si sono accorti della sua partita: "Ha marchiato a fuoco il big match con l'Inter, ha guadagnatoe, ha brillato. Il giocatore della Roma ha rapidamentegrazie alla sua capacità di proiettarsi in avanti, all'impatto nei duelli, al volume di corsa e all'abilità nel recupero palla", scrive 'RMC'. Anchelo esalta oltre la doppietta, sottolineando poi anche il no della Roma"Il resto della prestazione è statouna padronanza totale del centrocampo, sia nelle scelte di gioco che nella precisione tecnica".

Getty Images

La prestazione di Koné contro l'Inter fa il giro del mondo: "Barella a spasso come un bimbo al parco giochi"

Anche nel resto del mondo si sono stropicciati gli occhi dopo la partita di ieri:"Sta massacrando l'Inter", "Si muove comema è più composto e calmo con e senza palla". E ovviamente anche gli interisti riconoscono il suo livello top: "Hae ogni singolo calciatore nerazzurro in campo, sembra unA Milano si mangiano le mani, anche sponda rossonera. Qualche anno fa, infatti, l'area tecnica lo seguiva molto da vicino anche quando giocava alcosì come quando era con la maglia dlAlla fine la dirigenza non riuscì a prenderlo, poi ha scelto di non affondare anche negli anni seguenti e prendere al Milan(arrivato in Italia due settimane prima diora fuori dal progetto e in prestito alInvece il super affare lo ha fatto la Roma di Daniele, che lo ha voluto fortemente, portandolo aperil penultimo giorno di mercato. E ora i giallorossi godono e si godono un centrocampista diventatocon un valore che non può mai scendere sotto i