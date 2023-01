Serie A , Fiorentina-Monza 1-1: Carlos Augusto risponde a Cabral

Un gol per tempo per un risultato che ha rispecchiato quanto è successo in campo

Finisce in parità 1-1 Fiorentina-Monza, con un gol per tempo. Padroni di casa in vantaggio con Cabral al 19', mentre nella ripresa arriva il pari di Carlos Augusto al 61'. Occasioni da rete per Martinez Quarta e Petagna. Nel prossimo turno di campionato per la Fiorentina impegno in casa con il Sassuolo, il Monza giocherà in casa contro l'Inter