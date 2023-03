Serie A, Fiorentina-Milan 2-1: i rossoneri restano a +3 sulla Roma

Al Franchi Fiorentina-Milan finisce 2-1. Padroni di casa in vantaggio al 49' su rigore trasformato da Nico Gonzalez. Nella ripresa il Milan ha cercato più volte il gol del pareggio, ma Terracciano è stato sempre bravo a difendere i pali della Viola. A tre minuti dalla fine arriva il raddoppio di Luka Jovic: azione splendida dei viola, Dodò crossa perfettamente per il serbo, che in tuffo di testa batte Maignan. Il gol della bandiera rossonera arriva al 95' e porta la firma di Teo Hernandez. Con questa vittoria la Fiorentina sale a 31 punti in classifica a punti, mentre il Milan resta fermo a quota 47, a +3 sulla Roma per la corsa Champions.