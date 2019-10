Serie A, Fiorentina-Lazio 1-2: Immobile stende nel finale la viola

Finale al cardiopalma al Franchi. A spuntarla infatti nella sfida tra Fiorentina e Lazio è la squadra di Simone Inzaghi, grazie a un gol di Ciro Immobile a tempo scaduto. Bravissimi gli a passare in vantaggio, sfruttando finalmente la verve realizzativa del Tucu Correa. L’argentino riceve palla da Immobile, mette a sedere il portiere viola e sigla la rete che sblocca l’equilibrio. Tempo però pochi minuti e l’undici di Montella pareggia: Ribery pesca Federico Chiesa, che senza pensarci due volte beffa Strakosha e riporta in carreggiata i suoi. Nel secondo tempo ritmi più blandi, ma stessa voglia di imporre il gioco da parte dei due tecnici. Montella cerca di dare energie fresche inserendo Sottil e Boateng per Lirola e Ribery, mentre Inzaghi si gioca le carte Parolo, Lukaku e Caicedo. Mentre sembra tutto pronto per i titoli di coda, ci pensa Immobile a regalare la gioia finale alla Lazio, schiacciando di testa l’1 a 2 finale. A tempo scaduto c’è spazio anche per l’espulsione di Ranieri e per il rigore sbagliato di Caicedo, ma il parziale non cambia. Un risultato fondamentale che proietta così biancocelesti a 15 punti in scia di Roma (16) e Napoli (17).