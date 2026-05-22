Fiorentina e Atalanta si dividono la posta in palio nell'ultima giornata del loro campionato. È Piccoli a sbloccare la gara nel primo tempo, complice un clamoroso errore di Sportiello non perfetto sul tiro dell'attaccante. All'82' la Dea raggiunge il pari grazie all'autorete di Comuzzo. L'Atalanta - già certa del settimo posto - l'anno prossimo giocherà in Conference League e chiude la stagione a 59 punti. La Fiorentina aggancia il Parma a quota 42, gli emiliani domani domenica affronteranno il Sassuolo alle ore 18.