La squadra di Sarri va avanti, si fa rimontare e poi conquista un pareggio nell'ultima parte di match

Redazione
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Gasperini: "La Roma è uscita molto bene dagli ultimi big match. Il percorso è positivo"

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Spettacolo e rimpianti al Franchi, dove Fiorentina e Atalanta chiudono sul 2-2 al termine di una sfida ricca di emozioni. I viola vanno sotto a fine primo tempo con il gol di De Ketelaere, poi pareggiano in apertura di ripresa con Njie. Al 61' i padroni di casa completano la rimonta grazie alla rete di Joao Mario, pareggiata da Zalewski poco più di 10 minuti più tardi. I viola falliscono un'occasione importante per risollevarsi, ma restano a quota 5 punti mentre la Dea sale a 11.

zalewski Atalanta BC v Pafos FC - UEFA Conference League 2026/27 League Phase MD1

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