Decisiva la doppietta di Douvikas e il gol di Nico Paz
Lorella Cuccarini romanista vera: non guarda il rigore di Malen, ma l'esultanza è scatenata
È senza storia la sfida tra Como e Juventus. La squadra di Fabregas vince 3-0 grazie alla doppietta di Douvikas e al gol di Nico Paz. Ad indirizzare la gara la follia di Kolo Muani che viene espulso dopo appena cinque minuti per un colpo al volto di Valle. Fallo di reazione e cartellino rosso. Il Como va a -4 dalla Roma e torna momentaneamente al quarto posto in classifica. Si ferma Spalletti dopo due vittorie di fila tra campionato ed Europa League. I bianconeri rimangono in settima posizione, sotto al Frosinone sesto.
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