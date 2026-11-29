È senza storia la sfida tra Como e Juventus. La squadra di Fabregas vince 3-0 grazie alla doppietta di Douvikas e al gol di Nico Paz. Ad indirizzare la gara la follia di Kolo Muani che viene espulso dopo appena cinque minuti per un colpo al volto di Valle. Fallo di reazione e cartellino rosso. Il Como va a -4 dalla Roma e torna momentaneamente al quarto posto in classifica. Si ferma Spalletti dopo due vittorie di fila tra campionato ed Europa League. I bianconeri rimangono in settima posizione, sotto al Frosinone sesto.