Serie A, Empoli-Udinese 0-1: decide il gol di Becao

Empoli e Udinese si affrontano nell'anticipo della 26esima giornata di campionato. All'andata la partita finì 1-1 coi gol di Baldanzi e Pereyra. Oggi i padroni di casa non riescono a portare a casa nessun punto e vengono sconfitti dal club di Sottil che passa in vantaggio al 54' e mantiene il risultato fino alla fine. A decidere le sorti della partita è Becao. Il gol arriva di testa sul calcio d'angolo di Lovric. Per l'Empoli si tratta del terzo ko consecutivo, l'Udinese ritrova la vittoria dopo 6 turni e agganciano, momentaneamente, Juventus e Bologna a 35 punti.