Serie A, Empoli-Lecce 1-0: decide Caputo dagli undici metri

I toscani ottengono tre punti importanti. Gara iniziata alle 19:30 per un principio d'incendio nella zona degli spogliatoi

Il primo dei due posticipi del lunedì della 28esima giornata di campionato, Empoli-Lecce finisce 1-0. L'inizio della partita è stato posticipato alle 19:30 per ragioni di sicurezza. La causa, un principio d'incendio nella zona degli spogliatoi della squadra di casa. L' 1-0 decisivo arriva grazie al rigore di Caputo poco dopo l'ora di gioco. Problemi per Baroni, il Lecce torna a casa a mani vuote ma soprattutto, la squadra non segna da cinque partite.