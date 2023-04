Serie A, Empoli-Inter 0-3: Lukaku e Lautaro firmano il ritorno alla vittoria

Dopo cinque partite, l'Inter torna alla vittoria in campionato. A pochi giorni dalla qualificazione alle semifinali di Champions, i nerazzurri si rialzano in Serie A vincendo 3-0 in casa dell'Empoli. A decidere è una doppietta di Lukaku, che dà una spallata importante al match nel secondo tempo dopo che il primo si era chiuso con uno scialbo 0-0. Il belga continua la sua risalita e nel finale si concede anche lo sfizio dell'assist per Lautaro Martinez. Con questo risultato la squadra di Inzaghi arriva a quota 54, a -2 dalla Roma che giocherà domani sera contro l'Atalanta.