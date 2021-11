Serie A, Empoli e Genoa non vanno oltre il pari: finisce 2-2 al Castellani

Finisce in parità il match che ha aperto la dodicesima di campionato

Finisce 2-2 tra Empoli e Genoa nel match che apre la dodicesima giornata di Serie A. Criscito ha aperto le marcature al 13', grazie a un calcio di rigore. Il pareggio è arrivato a inizio ripresa con Di Francesco, che con la rete di stasera (terza in otto presenze), ha superato il personale bottino rispetto alle precedenti 2 stagioni. Zurkowski al minuto 71 ha riportato i rossoblù avanti, ma allo scadere è stata la rete di Bianchi a fissare il risultato in parità. I toscani salgono a 16 punti e godono di una buona classifica. Il Genoa rimane fermo a 8 punti e inguaiato al terzultimo posto insieme allo Spezia, in campo domani alle 15:00 contro il Torino.