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Serie A, ecco le date del prossimo calciomercato: si parte il 29 giugno

Serie A, ecco le date del prossimo calciomercato: si parte il 29 giugno - immagine 1
I club potranno acquistare nuovi giocatori fino all'1 settembre. Il 2 gennaio inizia quello invernale
Redazione

Il Consiglio Federale della FIGC, svolto oggi a Roma, ha approvato i termini di tesseramento per i calciatori professionisti, ovvero le date delle prossime sessioni di calciomercato. Come scritto nel report pubblicato sul sito ufficiale della Federazione, la campagna acquisti per la Serie A inizierà il 29 giugno e terminerà alle ore 20 dell'1 settembre. Il calciomercato invernale invece sarà dal 2 gennaio all'1 febbraio 2027. Date cerchiate in rosso da tutti i club del campionato, in particolare dalla Roma che dovrà necessariamente rinforzare e puntellare la rosa in alcuni ruoli fondamentali.

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