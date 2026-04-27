Serie A, ecco le date del prossimo calciomercato: si parte il 29 giugno

Il Consiglio Federale della FIGC, svolto oggi a Roma, ha approvato i termini di tesseramento per i calciatori professionisti, ovvero le date delle prossime sessioni di calciomercato. Come scritto nel report pubblicato sul sito ufficiale della Federazione, la campagna acquisti per la Serie A inizierà il 29 giugno e terminerà alle ore 20 dell'1 settembre. Il calciomercato invernale invece sarà dal 2 gennaio all'1 febbraio 2027. Date cerchiate in rosso da tutti i club del campionato, in particolare dalla Roma che dovrà necessariamente rinforzare e puntellare la rosa in alcuni ruoli fondamentali.