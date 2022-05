Serie A, disfatta Fiorentina: cade 4-1 contro la Sampdoria. Roma a +1 sui viola

Risultato che fa comodo ai giallorossi di Mourinho che mantengono il sesto posto in classifica

Al Ferraris va in scena una partita di importanza capitale per la corsa all'Europa League che coinvolge anche la Roma. La Sampdoria domina la Fiorentina trovando il vantaggio al 16' con un singolare gol di petto di Ferrari, bravo a smarcarsi e a indirizzare in porta un cross dalla trequarti destra di Candreva. Il raddoppio lo firma l'immortale Quagliarella al 30' con un dolcissimo tocco sotto a scavalcare Terracciano in uscita bassa. Thorsby segna il tris ancora di testa al 71' e a calare il poker ci pesa Sabiri all'84' con tiro rasoterra sul primo palo a sorprendere l'estremo difensore avversario. I viola sembrano lontani parenti dei giocatori che hanno battuto i giallorossi la scorsa giornata e non creano quasi nessun pericolo dalle parti di Audero se non con il rigore fischiato nei minuti finali e realizzato da Gonzalez. Un risultato ideale per la squadra di Mourinho che rimane al sesto posto in solitaria con un punto di vantaggio proprio sui gigliati e sull'Atalanta. A questo punto Pellegrini e compagni hanno il destino europeo nelle loro mani.