Roma, vai in Europa se… Ecco le possibili combinazioni

Con due vittorie contro Torino e Feyenoord, Mourinho è sicuro dell’Europa League. Con l’ottavo posto, e quindi con una sconfitta e la vittoria di tutte le concorrenti, i giallorossi devono vincere per forza la finale di Conference

Ultimo giro di boa per campionato e salvezza, ma il percorso per l’Europa League è più lungo. Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta si giocano di fatto gli ultimi tre slot per una competizione Uefa: le prime due andranno in Europa League, l’altra si giocherà i playoff di Conference.

A meno che gli uomini di José Mourinho non vincano contro il Feyenoord la finale di Tirana del 25 maggio, non un’ipotesi così remota. In quel caso, sarebbero automaticamente qualificati alla prossima edizione dell’Europa League, ma cambierebbero le cose per le dirette concorrenti: se la Roma arrivasse quinta o sesta, la settima andrà comunque in Conference; se arrivasse settima, nessuna squadra andrà nella neonata competizione continentale, se arrivasse ottava, sarebbero qualificate tutte e quattro le squadre, con la settima in Conference e quinta, sesta e Roma in Europa League. Il punto è che i giallorossi, a giocarsi l’Europa ci vogliono arrivare dal campionato. Perché una finale è imponderabile, e non si sa mai.

Corsa Europa: alla Lazio bastano due punti, l'Atalanta deve vincere

Partendo dal presupposto che la Lazio e la Fiorentina devono ancora giocare la trentasettesima giornata - saranno oggi in campo contro la Juventus gli uomini di Maurizio Sarri, contro la Sampdoria quelli di Vincenzo Italiano -, ad avere un piccolo vantaggio al momento sono solo i biancocelesti, che hanno 62 punti. Ai “cugini”, basterebbero due pareggi contro i bianconeri e il Verona all’Olimpico per essere di nuovo in Europa League per il secondo anno di fila. Vincendo già stasera allo Stadium staccherebbero il pass con una giornata di anticipo. Perdendo, però, entrambe le partite, dovrebbero tifare contro le altre, specie contro i Viola, con cui avrebbero comunque il vantaggio degli scontri diretti se si dovesse arrivare a pari punti, e contro l’Atalanta, in cui conterebbe la differenza reti (+19 della Lazio, +18, ma con una partita in più, dei bergamaschi). Se tutte e tre arrivassero a pari punti, i biancocelesti sarebbero comunque qualificati.

Anche la Fiorentina, però, vincendo contro i blucerchiati, ormai salvi, e contro la Juventus l’ultima, sarebbero automaticamente in Europa League. Pareggiando anche solo una delle gare, dovrebbero sperare in un passo falso delle due romane per evitare i playoff di Conference. Arrivando a pari punti con l’Atalanta al settimo posto, sarà però lei a giocare una competizione Uefa il prossimo anno.

L’Atalanta deve vincere, senza se e senza ma, e sperare anche che la Roma perda in campionato, ma vinca contro il Feyenoord a Tirana.

Roma, il destino è nelle tue mani: da Torino alla finale di Conference, tutte le ipotesi in campo

La Roma, come già detto, ha il suo destino in mano. Sia con la finale di Conference - che deve vincere -, sia con la partita contro il Torino. Il pareggio contro il Venezia ha complicato non poco le cose, ma vincendo contro i granata e perdendo con gli olandesi, sarebbero per un altro anno in Conference, sempre che la Fiorentina le vinca entrambe e la Lazio faccia almeno due punti. Se così non fosse, ed entrambe le perdessero entrambe, arriverebbe addirittura quinta, e non ci sarebbero problemi. Anche con un pareggio e una sconfitta dei biancocelesti, Mourinho arriverebbe quinto, perché avrebbe il vantaggio degli scontri diretti. Con Roma, Lazio e Fiorentina a pari punti, quindi a 63, per la classifica avulsa i giallorossi sarebbero comunque quinti, e quindi in Europa League.

Con un pareggio, però, lo Special One sarebbe sicuramente dietro i cugini, e dovrebbe sperare nelle sconfitte dei Viola e di Gian Piero Gasperini (loro contro l’Empoli). In questo caso, potrebbe arrivare a pari punti solo con la Fiorentina: gli scontri diretti sono pari, ma al momento è avanti nella differenza reti: la Roma è a +13, gli uomini di Italiano a +9 (ma con una partita in meno).

La sconfitta - che non è contemplata - costringerebbe i giallorossi a tifare contro l’Atalanta (pareggio o sconfitta sono indifferenti), e sperare anche che la Fiorentina raccolga solo un punto nelle ultime due partite. Anche in quel caso, la Roma sarebbe in Europa League anche senza la finale a Tirana. Se, però, la Fiorentina dovesse raccogliere anche solo due punti, Mourinho scivolerebbe al settimo posto; se, invece, dovessero vincere anche i bergamaschi, supererebbero nei punti i giallorossi, che arriverebbero quindi ottavi. E dovrebbero puntare tutto sulla finale.