Serie A, Di Francesco riparte dal Cagliari: firma imminente

Eusebio Di Francesco è pronto a tornare in Serie A. Nel suo futuro c’è il Cagliari. Il tecnico abruzzese, dopo i due esoneri consecutivi con Roma e Sampdoria, riparte dai sardi. Come riporta Sky Sport, il presidente Tommaso Giulini ha deciso di non continuare con Zenga e affidarsi all’ex giallorosso. La firma del contratto e l’annuncio arriveranno nelle prossime ore. Di Francesco aveva alcune offerte all’estero, ma la possibilità di restare in Serie A ha avuto la meglio nella sua decisione.