Vince ancora il Genoa di De Rossi che vola in classifica e aggancia il decimo posto. Contro il Sassuolo decide la doppietta di Osmajic che sale a quota sei gol in campionato. Nel finale brutto infortunio al ginocchio per Colombo che rischia la rottura del crociato. Pareggio tra Bologna e Udinese. Apre le marcature Zortea, poi arriva il pari firmato da Zaniolo. Primo punto per Zanetti sulla panchina dei friulani, ma i bianconeri rimangono ultimi in classifica insieme al Venezia.