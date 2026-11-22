Decide la doppietta di Osmajic che sale a quota sei gol in campionato
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Vince ancora il Genoa di De Rossi che vola in classifica e aggancia il decimo posto. Contro il Sassuolo decide la doppietta di Osmajic che sale a quota sei gol in campionato. Nel finale brutto infortunio al ginocchio per Colombo che rischia la rottura del crociato. Pareggio tra Bologna e Udinese. Apre le marcature Zortea, poi arriva il pari firmato da Zaniolo. Primo punto per Zanetti sulla panchina dei friulani, ma i bianconeri rimangono ultimi in classifica insieme al Venezia.
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