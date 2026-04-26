Serie A, De Rossi ‘non aiuta’ la Roma: il suo Genoa perde 0-2 col Como

Il Como torna alla vittoria dopo oltre un mese e ritrova il sorriso grazie ai gol di Douvikas e Diao, protagonisti di un uno-due decisivo che manda al tappeto il Genoa di De Rossi. Il tecnico rossoblù non riesce così a 'dare una mano' alla Roma nella corsa all'Europa. La partita si indirizza subito nei primi minuti: Douvikas svetta di testa su un ottimo cross di Da Cunha e batte Leali, sbloccando il risultato. La reazione del Genoa non arriva e nel secondo tempo la squadra di Fabregas chiude i conti ancora di testa, questa volta con Diao, che firma il gol del definitivo 2-0. Con questo successo il Como aggancia la Roma a quota 61 punti, a -2 dalla Juve. Il Genoa di De Rossi resta invece fermo a 39 punti, ormai a un passo dalla matematica salvezza.