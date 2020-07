Serie A, Dal Pino: “Ipotesi concreta che il prossimo campionato slitti al 19 settembre”

Si è tenuta oggi l’Assemblea di Lega a Milano. All’ordine del giorno i diritti tv, ma anche la data d’inizio del prossimo campionato. Di seguito, invece, le parole del presidente della Serie A, Dal Pino, in conferenza: “È arrivato il momento di far rientrare il pubblico negli stadi. È strano che in discoteca si possa andare e la Juve riceva il premio scudetto sabato sera in uno stadio vuoto. Sulla data di inizio possiamo dire che c’è un dibattito aperto, ma che l’ipotesi del 19 sia concreta. Con il protocollo attuale è molto difficile affrontare l’intero campionato l’anno prossimo con un tampone ogni quattro giorni. Alla luce delle modificate situazioni sanitarie dobbiamo con il Cts definire delle nuove modalità percorribili”.