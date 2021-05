Serie A, Crotone-Inter 0-2: Eriksen-Hakimi, per Conte scudetto a un passo

Se l'Atalanta non vincerà domani contro il Sassuolo, i nerazzurri saranno aritmeticamente campioni d'Italia mentre il Crotone è ormai in Serie B

L'Inter è a un passo dallo scudetto. Questa sera è arrivata la vittoria che può dare l'aritmetica certezza del titolo, ma bisognerà attendere il risultato dell'Atalanta seconda. In casa del Crotone è arrivato un 2-0 non spettacolare, maturato tutto nel secondo tempo. Al 69' il vantaggio di Eriksen, che ringrazia anche la deviazione di Magallan, poi nel recupero il raddoppio di Hakimi. I nerazzurri di Conte salgono a 82 punti, più 14 sull'Atalanta che domani sarà impegnata in casa del Sassuolo. Se gli uomini di Gasperini non vinceranno, a 4 partite dal termine, l'Inter potrà festeggiare lo scudetto. Al contrario, per il Crotone ultimo in classifica domani potrebbe arrivare la certezza matematica della retrocessione.