Serie A, crollo Milan: l’Udinese vince a San Siro. Allegri ko 3-0

Clamoroso tonfo del Milan a San Siro. I rossoneri perdono 0-3 in casa contro l'Udinese: ad aprire le danze l'autogol di Bartesaghi che devia in rete un cross di Atta che poi nella ripresa cala il tris. In mezzo la rete del raddoppio di Ekkelenkamp. I friulani salgono a quota 43 punti in classifica mentre i rossoneri si fermano ancora dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Napoli. L'Inter capolista è ormai irraggiungibile e anche la qualificazione in Champions è a rischio. La Roma è a -6 insieme alla Juventus impegnata questa sera. Il Como, invece, è a -5 e domani affronterà l'Inter. La corsa al quarto posto è sempre più avvincente.