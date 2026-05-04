Serie A, Cremonese-Lazio 1-2: Isaksen risponde a Bonazzoli, decide Noslin all’ultimo

La Lazio batte 2-1 la Cremonese allo Zini nel penultimo match della 35esima giornata di campionato. A passare in vantaggio al 29' i padroni di casa con un sinistro preciso e potente di Bonazzoli, poi gli ospiti ristabiliscono la parità al 53' con un gran gol al volo di Isaksen su assist di Noslin. E' proprio l'attaccante olandese, nel secondo dei cinque minuti di recupero, a completare la rimonta biancoceleste con un tiro a giro perfetto su cui Audero non può nulla. La squadra di Sarri sale così all'ottavo posto in solitaria con 51 punti, a -4 dall'Atalanta settima e a +2 sulla coppia Bologna-Sassuolo. I grigiorossi di Giampaolo, invece, restano pericolosamente diciottesimi con 28 punti, a -3 dal Lecce diciassettesimo e oggi salvo.