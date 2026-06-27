Manu Koné - rimasto in panchina solamente contro il Senegal - si è pian piano conquistato un posto da protagonista nella Francia e dopo la bella prestazione con l'Iraq ha messo in mostra le sue qualità anche ieri sera contro la Norvegia. La sua gara non è passata inosservata e si è preso i complimenti di Vieira. La leggenda del calcio francese ha parlato di lui ai microfono di ITV: "È arrivato al Mondiale dopo un paio di infortuni ed è stata una stagione non semplice. Ma lui è per me, il miglior centrocampista in Francia in questo momento. Lo metterei davanti a Tchouameni e Rabiot perché si muove di più in mezzo al campo. È aggressivo, conquista tanti palloni, rompe le linee, ha un qualcosa in più degli altri. Tchouameni a volte gioca il pallone troppe volte indietro, lui in avanti". Il futuro di Manu è ancora tutto da scrivere, ma la Roma non ha voglia di svendere il miglior centrocampista in rosa. Su di lui ci sono Arsenal e Chelsea mentre il francese ha già detto di 'no' al Paris Saint Germain.