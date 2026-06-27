Ci sono giocatori che entrano nel cuore dei tifosi anche giocando per pochi mesi a Roma. Ed è il caso di Sergio Oliveira arrivato a gennaio 2022 e andato via a maggio, giusto il tempo di vincere la Conference League giocando anche quasi tutta la storica finale di Tirana. Tre le reti in giallorosso di cui una decisiva contro il Vitesse agli ottavi del torneo europeo. Il centrocampista portoghese in questi giorni è stato a Roma in vacanza. "Ti amo", questa la dedica alla città sui social e un carosello di foto tra Piazza Venezia, ristoranti e la sua famiglia. L'ex Porto ha giocato l'ultima stagione allo Sport Recife ed è attualmente svincolato. Ed ha approfittato di qualche giorno di relax per godersi la Capitale.