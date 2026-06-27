Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Matteo De Santis (Radio Manà Manà - 90,9): "Soulé non vuole andare in Arabia. Su Koné continuo a pensare che qualcosa si muoverà. La domanda però è: cosa è servito fare il Settlement Agreement se poi non lo rispetti? L’agente di Pellegrini ha dichiarato che lui e il suo assistito, dopo la fine del campionato, non hanno sentito nessuno. Loro vogliono rinnovare e aspettano la Roma, ma non dimentichiamo che mancano tre giorni alla fine del contratto".

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): “Koné contro la Norvegia è stato gigantesco ieri sera, ma la Francia per me non vincerà il Mondiale. C’è la possibilità che la Roma non venda nessuno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Malen non vede l’ora di tornare a Trigoria. Ho capito qual è il suo ruolo vedendolo giocare nella Roma. Koeman lo utilizza parzialmente, perché evidentemente l’Olanda ne ha uno meglio. E Malen si deve adeguare. L’importante è che ritorni a Trigoria più motivato che mai”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “È possibile che Malen non stia bene fisicamente. A Roma tutti giocano per lui, con l’Olanda è diverso. Fino all’anno scorso, era una riserva all’Aston Villa. Ha fatto una stagione pesante, aspettiamo un attimo. Non mi sembra un ‘caso’, anzi. L’annata di quest’anno ha consacrato Malen, altrimenti non penso che avrebbe giocato con l’Olanda"