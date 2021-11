I risultati delle gare delle 15

Il Venezia vince fuori casa contro il Bologna per 1-0 nelle gare delle 15. Decide la partita la rete di Okereke al 61', che ancora una volta va in gol dopo quello contro la Roma nell'ultima giornata di campionato. La Salernitana invece perde contro la Sampdoria. Per i blucerchiati a segno Candreva e un autogol di Di Tacchio.