Serie A, colpo Bologna a San Siro: Inter battuta 2-1

Passo falso casalingo per l’Inter, che a San Siro viene rimontata sul 2-1 dal Bologna. Gli uomini di Conte chiudono in vantaggio la prima frazione grazie al gol di Lukaku al 22′ e nella ripresa si ritrovano anche in superiorità numerica, complice l’espulsione di Soriano per proteste (57′). Lautaro Martinez si fa parare un calcio di rigore da Skorupski (62′), Danilo sfiora l’autogol, ma poi il Bologna riesce a pareggiare con il classe 2001 Juwara, che al 74′ realizza il primo gol in Serie A battendo dal limite Handanovic dopo un errore di Gagliardini. Tre minuti più tardi viene espulso Bastoni (secondo giallo), e all’80’ gli ospiti trovano addirittura la rete della vittoria, siglata da Barrow in contropiede. L’Inter resta a -4 dalla Lazio, il Bologna raggiunge quota 41 punti in classifica scavalcando Sassuolo, Cagliari e Parma.