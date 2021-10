Serie A, colpaccio Sassuolo: battuta la Juve 1-2. La Dea batte la Samp 1-3

Nell'altro anticipo delle 18:30 l'Udinese pareggia 1-1 contro il Verona

Alle 18:30 sono sono andate in scena altri 3 anticipi della decima giornata di Serie A. Il Sassuolo realizza l'impresa all'Allianz Stadium. I neroverdi passano in vantaggio nel primo tempo con Frattesi. La Juventus troverà il pareggio al 77' grazie a un bel colpo di testa di Mckennie, ma Maxime Lopez porta i tre punti in Emilia grazie a un gol al 95'. I bianconeri falliscono l'aggancio alla Roma e rimangono a 15 punti. L'Atalanta batte la Sampdoria in rimonta grazie all'autorete di Askildesn e ai gol di Zapata e Ilicic , inutile la marcatura di Caputo per i blucerchiati. Dea momentaneamente al 4 posto in attesa del risultato degli uomini di Mourinho. Pareggio con un gol per parte tra Udinese e Verona.