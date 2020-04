Serie A, campionato dal 30 maggio al 2 agosto: il piano della Lega dopo il nuovo decreto

Il nuovo decreto firmato da Giuseppe Conte conferma il lockdown fino al 3 maggio. Stop agli allenamenti prolungato almeno per altre tre settimane, dunque il 4 maggio diventa ad ora la data segnata sul calendario come possibilità concreta di ritorno in campo. Per questo la Lega Serie A ha già in mente un piano preciso: ripresa degli allenamenti, appunto, il 4 maggio e nuovo start del campionato sabato 30 maggio (o al più tardi il 6 giugno) per completare la stagione con le restanti 12 giornate più 4 recuperi. Con questa formula – scrive ‘repubblica.it’ – la Serie A terminerebbe il 2 agosto, giocando tre volte alla settimana alle 21. Chiaramente sarà osservata massima sicurezza, controlli con tamponi e test sierologici per tutti, ovviamente con stadi a porte chiuse. In questo senso la Lega non ha preso in considerazione la possibilità di terminare la stagione a settembre-ottobre.