Succede di tutto all'Unipol Domus. L'Atalanta torna dalla trasferta di Cagliari a mani vuote e rimane a -7 dalla Roma al sesto posto. Pisacane sceglie Paul Mendy, attaccante classe 2007, che fa il suo esordio in Serie A con una doppietta nei primi 8 minuti. Debutto da sogno che viene per un attimo appannato da un'altra doppietta, quella di Scamacca, nel finale di primo tempo. Dopo l'intervallo è Borrelli a segnare il 3-2 che i padroni manterranno fino al fischio finale con l'aiuto di Caprile, autore di alcuni miracoli negli ultimi minuti.
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forzaroma news calcio Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2: esordio da sogno per Mendy. Palladino a -7 da Gasp
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Serie A, Cagliari-Atalanta 3-2: esordio da sogno per Mendy. Palladino a -7 da Gasp
Dopo l'intervallo è Borrelli a segnare il vantaggio decisivo
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