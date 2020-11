Serie A, Benevento-Juventus 1-1: Morata non basta, Inzaghi ferma Pirlo

La Juventus si ferma a Benevento. La squadra di Pirlo, fresca di qualificazione agli ottavi di Champions, impatta sull’1-1 in casa dei giallorossi. Succede tutto nel primo tempo, con il vantaggio del solito Alvaro Morata che segna un bel gol. Nel recupero del primo tempo, però, arriva il pareggio firmato Gaetano Letizia con un tiro rocambolesco che beffa Szczesny. Bella figura per gli uomini di Pippo Inzaghi, che salgono a quota 10 punti in classifica mentre la Juventus è ancora imbattuta ma centra un solo punto salendo a 17, a pari punti della Roma impegnata domani a Napoli. A partita conclusa espulso Morata che ha protestato platealmente con l’arbitro per un calcio di rigore non assegnato.