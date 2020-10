Serie A, vince il Sassuolo: 4 a 1 al Crotone, Caputo fa doppietta

Vittoria convincente per il Sassuolo nell’anticipo della terza giornata di Serie A. Gli uomini di Roberto De Zerbi superano per 4 a 1 il Crotone e volano a 7 punti in classifica. Neroverdi trascinati dal solito Francesco Caputo, autore di una doppietta e già a quota 5 gol in questa stagione. Ai rossoblù, autori di una buona prestazione nonostante la sconfitta rotonda, non basta il momentaneo pareggio di Simy, che aveva rimesso a posto la situazione dopo il vantaggio iniziale firmato Domenico Berardi. Chiude i giochi nel finale il gol di Locatelli.